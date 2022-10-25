ЭНЕРГИЯ ДНЯ 26 октября 2022 года

Энергетический прогноз на двадцать шестое октября две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1120 =Время пришло не говорить на эту тему, а уже творить Нового Человека, творить Новый Мир или Рай на Земле= Всегда встречайте человека так, словно это в первый раз; всегда встречайте человека так, словно это в последний раз =Всё, что растёт в земле, имеет устойчивую природную связь с землёй, а значит, помогает заземлиться =Дальше будут уже не игры, а действительно серьёзная работа с огромной ответственностью на плечах =Две крайние точки взаимосвязаны; это не отдельные сущности - это две части или две стороны Целого =Доброта и искренность становятся главным мерилом, по которому мы выбираем себе близкое окружениеЕсть Истина, которая неприятна человеку, потому что непонятна, и он старается её не замечать =Жизнь есть бесконечное множество решений (траекторий) и совсем не все из них есть Путь к Свету, к Богу =Испытывать неприязнь к другим людям - то же самое, что испытывать неприязнь к своей тени =«Как голод толкает к пище, так Дух готовый, которому пришёл срок, стремится к новому воплощению» = Люди, не склонные к опрометчивым поступкам, менее подвержены болезням и несчастным случаям =Мир, в котором мы живём и частью которого являемся, возник из ничего: был сотворён по воле Творца =Мировая экономика (в общем и целом) в настоящее время представляет собой два лагеря стран - паразитов и рабов =На Планете Земля можно счастливо жить только научившись решать конфликты мирным Путём.