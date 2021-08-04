ТВ: число погибших в результате нападения на дом министра обороны Афганистана возросло до восьми

КАБУЛ, 4 авг - РИА Новости. Число погибших в результате нападения на дом министра обороны Афганистана генерала Бисмиллы Хана Мохаммади в Кабуле возросло до восьми человек, сообщил РИА Новости представитель минобороны страны.
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