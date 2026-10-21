На улице Сиреневой в Советском районе Новосибирска завершили обустройство пешеходного спуска, которым ежедневно пользуются жители частного сектора по пути к остановкам, магазинам и аптеке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Внезапный удар Ро...
- ХЛ Внезапный удар Ро...
- "Россия – плохая ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым