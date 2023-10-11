Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Срочная помощь нашим бойцам, наступающим на Авдеевку, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Срочная помощь нашим бойцам, наступающим на Авдеевку, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей за помощь, за антидроновое ружьё спасибо нашей Кате, за бензопилы, инверторы, пауэрбанк — фонд «Русская тройка», за инструменты — Владимира из Москвы и за утеплитель — Штирлица из Германии.

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