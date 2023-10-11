Срочная помощь нашим бойцам, наступающим на Авдеевку, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей за помощь, за антидроновое ружьё спасибо нашей Кате, за бензопилы, инверторы, пауэрбанк — фонд «Русская тройка», за инструменты — Владимира из Москвы и за утеплитель — Штирлица из Германии.