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Tuttosport: Илич может получить виллу и автомобиль в случае перехода в «Зенит»

Tuttosport: Илич может получить виллу и автомобиль в случае перехода в «Зенит»

Полузащитник «Торино» и сборной Сербии Иван Илич может перейти в «Зенит» в летнее трансферное окно. Как сообщает Tuttosport, «Зенит» готов предоставить футболисту виллу в Санкт-Петербурге, роскошный автомобиль, а также неограниченное количество перелётов из России в Сербию в случае, если он перейдёт в клуб.

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