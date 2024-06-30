Tuttosport: Илич может получить виллу и автомобиль в случае перехода в «Зенит»

Полузащитник «Торино» и сборной Сербии Иван Илич может перейти в «Зенит» в летнее трансферное окно. Как сообщает Tuttosport, «Зенит» готов предоставить футболисту виллу в Санкт-Петербурге, роскошный автомобиль, а также неограниченное количество перелётов из России в Сербию в случае, если он перейдёт в клуб.