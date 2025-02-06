Калининградца обвинили в попытке дать взятку криптовалютой сотруднику УФСБ

Расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Калининграда, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере, завершено следственным отделом по Центральному району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области, сообщает пресс-служба ведомства 6 февраля на официальном интернет-портале.