Калининградца обвинили в попытке дать взятку криптовалютой сотруднику УФСБ

Расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Калининграда, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере, завершено следственным отделом по Центральному району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области, сообщает пресс-служба ведомства 6 февраля на официальном интернет-портале.
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