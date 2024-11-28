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Тут комментировать даже нечего. Это просто уже все приличия отброшены. — Сергей Лавров

Тут комментировать даже нечего. Это просто уже все приличия отброшены. — Сергей Лавров

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр огласил истинные намерения Североатлантического альянса, заявив о необходимости нанесения превентивных ударов по России в случае возможного конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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