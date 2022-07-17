Существует связь между кишечными бактериями и тяжестью фибромиалгии

В новом исследовании, опубликованном в журнале Pain, ученые из Медицинского центра Университета Макгилла (McGill University Health Centre) представили первые доказательства того, что у пациентов с фибромиалгией наблюдается разное количество и виды кишечных бактерий, метаболизирующих желчь, а также разная концентрация желчных кислот в крови по сравнению со здоровыми людьми.