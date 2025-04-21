«Махеевъ» визуализировал мысль «как вкусно!»

Бренд «Махеевъ», выпускающий джемы, соусы и кетчупы, вместе с агентством «Восход» снял сиквел ролика «Вы тоже это чувствуете?» В новом ролике компании представили визуальное воплощение мысли «как вкусно!».
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