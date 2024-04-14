О «жизненных планах» Зеленского

Всем людям свойственно задумываться о своем будущем. Кто-то искренне желает достичь в жизни большего, строит соответствующие планы и пытается в меру сил их реализовать (или по крайней мере планирует этим заняться со следующего понедельника).
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