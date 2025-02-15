Выборы президента Абхазии

15 февраля в Абхазии состоятся досрочные выборы президента. Выборы были назначены в связи с тем, что президент Аслан Бжания подал в отставку в ноябре 2024 года из-за протестов после принятия абхазским парламентом закона о строительстве многофункциональных комплексов, который предполагал реализацию соглашения с Россией об инвестдеятельности российских компаний с целью стимулировать экономику региона.