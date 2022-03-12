Салливан о 5:2 с «Вегасом»: «Было много позитива. Продолжим улучшать игру «Питтсбурга»

Главный тренер «Питтсбурга» уверен, что команда может прибавить.  Майк Салливан прокомментировал победу команды над «Вегасом» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх