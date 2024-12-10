Свердловчане прокутили в ресторанах 96,3 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря, ФедералПресс. Жители Свердловской области за девять месяцев 2024 года оставили в заведениях общественного питания региона 96,3 млрд рублей, что почти на четверть больше, чем годом ранее.
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