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Общий вылов тихоокеанского лосося на Дальнем Востоке превысил 40 тысяч тонн

Общий вылов тихоокеанского лосося на Дальнем Востоке превысил 40 тысяч тонн

На Дальнем Востоке сохраняются успешные результаты по вылову тихоокеанских лососей. По данным Росрыболовства, общий объем добычи превышает 40 тысяч тонн, хотя темпы роста по-прежнему ниже, чем в предыдущие годы.

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