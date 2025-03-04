Аналитик Силаев: мошенники используют праздничную суету перед 8 Марта для обмана

Юрий Силаев, руководитель лаборатории доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА и эксперт компании «ЦИКАДА», рассказал в интервью RT о важности соблюдения мер безопасности при покупках онлайн в праздничные дни.
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