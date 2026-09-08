Лавров заявил, что не будет спекулировать на визитах Уиткоффа и Кушнера

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 сентября заявил, что не хотел бы заниматься спекуляциями насчет того, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер «привезли в Москву и увезли в Киев».