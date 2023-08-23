Листай.ру [СМИ]

294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    В США аж два раза показали, судя из написания автора!)))«Знаем, как закон...
  • Олег Самойлов
    Занимался бы он, Сатановский, СВОИМИ вопросами, а не лез в большую политику!Сатановский поясн...
  • Наталия Москаленко
    Как сказал, так и будет! Проверено временем! Скорее бы, и чтоб в ноль!Хазин: Путин пред...

Макгрегор: Путин не «раздавил» Украину, поскольку видит в украинцах таких же православных

Макгрегор: Путин не «раздавил» Украину, поскольку видит в украинцах таких же православных

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в беседе с «Wayne Dupree Podcast» заявил, что Владимир Путин не «раздавил» Украину, поскольку видит в украинцах православных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх