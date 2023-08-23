Макгрегор: Путин не «раздавил» Украину, поскольку видит в украинцах таких же православных

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в беседе с «Wayne Dupree Podcast» заявил, что Владимир Путин не «раздавил» Украину, поскольку видит в украинцах православных.
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