Представлен Harley-Davidson в стиле Doom

Harley-Davidson Sportster S обзавелся брутальным дизайном от художников из компании id Software. Уникальный мотоцикл Harley-Davidson на базе модели Sportster S создан совместно с разработчиками видеоигр Bethesda в честь выхода новой части Doom под названием The Dark Ages.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии