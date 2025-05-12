Клаксон
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Клаксон

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Представлен Harley-Davidson в стиле Doom

Представлен Harley-Davidson в стиле Doom

Harley-Davidson Sportster S обзавелся брутальным дизайном от художников из компании id Software. Уникальный мотоцикл Harley-Davidson на базе модели Sportster S создан совместно с разработчиками видеоигр Bethesda в честь выхода новой части Doom под названием The Dark Ages.

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