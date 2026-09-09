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Watch: M. Night Shyamalan directs Jake Gyllenhaal in 'Remain' drama

"Remain" is a supernatural romantic drama based on the Nicholas Sparks and M. Night Shyamalan novel and starring Jake Gyllenhaal and Phoebe Dynevor.

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