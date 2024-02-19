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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На уроках "Разговоры о важном" будут обсуждать подвиги алтайских солдат

На уроках "Разговоры о важном" будут обсуждать подвиги алтайских солдат

В список федеральных рекомендаций включили книгу барнаульского писателя Сергея Ужакина "Парни как все" В российских школах на уроках "Разговоры о важном" будут обсуждать подвиг алтайских героев СВО, сообщают "Вести Алтай".

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