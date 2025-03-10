Маск заявил о наличии украинского следа в массированной кибератаке на соцсеть Х

Украинские IP-адреса причастны к массированной кибератаке на социальную сеть Х. Об этом 10 марта заявил американский предприниматель, глава департамента повышения эффективности государственного управления США (DOGE), владелец соцсети Х Илон Маск.
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