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Маск заявил о наличии украинского следа в массированной кибератаке на соцсеть Х

Маск заявил о наличии украинского следа в массированной кибератаке на соцсеть Х

Украинские IP-адреса причастны к массированной кибератаке на социальную сеть Х. Об этом 10 марта заявил американский предприниматель, глава департамента повышения эффективности государственного управления США (DOGE), владелец соцсети Х Илон Маск.

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