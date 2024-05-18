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Зеленский счел преимуществом РФ ограничения Запада на удары по ее территории

Зеленский счел преимуществом РФ ограничения Запада на удары по ее территории

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничения Запада на использование поставленного им Киеву оружия для ударов по российской территории дали Москве "самое большое преимущество" в конфликте.

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