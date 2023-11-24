НГС - Красноярск
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НГС - Красноярск

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Свежие комментарии

  • Иван
    Терехов вообще умный мужик, в губернаторы идет. Кто знал, что в таблетках перед сном мухоморы есть5 человек отравил...
  • DenSir
    да просто хочет Москва к рукам прибрать местные фирмы и дело в шляпе«Русгидро» купила...

В Красноярске дорожники укладывают асфальт в снег

В Красноярске дорожники укладывают асфальт в снег

На центральных улицах Красноярска в снегопад уложат асфальт, об этом сообщили в Краскоме. Подрядчик предупреждает водителей о временном ограничении в движении в районе дома № 12 по улице Сурикова и № 15 по проспекту Мира — там перекроют сразу две полосы.

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