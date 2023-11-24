В Красноярске дорожники укладывают асфальт в снег

На центральных улицах Красноярска в снегопад уложат асфальт, об этом сообщили в Краскоме. Подрядчик предупреждает водителей о временном ограничении в движении в районе дома № 12 по улице Сурикова и № 15 по проспекту Мира — там перекроют сразу две полосы.