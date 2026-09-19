В Москве начался второй день голосования на выборах в Государственную Думу

В Москве начался второй день голосования на выборах депутатов Государственной думы. Принять участие в выборах могут совершеннолетние жители столицы с постоянной регистрацией.
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