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МИД Литвы выразил протест после обвинений в предоставлении коридоров для БПЛА

Министерство иностранных дел Литвы передало российской стороне ноту протеста. Поводом послужили высказывания заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина, обвинившего страны Прибалтики в предоставлении воздушных коридоров для украинских беспилотников, атакующих объекты на территории РФ.

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