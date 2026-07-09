МИД Литвы выразил протест после обвинений в предоставлении коридоров для БПЛА

Министерство иностранных дел Литвы передало российской стороне ноту протеста. Поводом послужили высказывания заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина, обвинившего страны Прибалтики в предоставлении воздушных коридоров для украинских беспилотников, атакующих объекты на территории РФ.
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