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Варшава одобрила нападение Украины на Курскую область

Варшава одобрила нападение Украины на Курскую область

Премьер-министр Польши Дональд Туск на брифинге во вторник, 13 августа, комментируя нападение на Курскую область украинских войск, заявил, что Киев имеет полное право вести войну, как угодно, «чтобы парализовать Россию», – сообщает Polskie radio.

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