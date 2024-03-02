В тестовом голосовании перед выборами в Москве приняли участие 716 тыс. человек

Оно проходило в условиях, максимально приближенных к реальным Агентство городских новостей «Москва» сообщает, что в тестовом голосовании перед выборами президента Российской Федерации приняли участие 716 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии