Глава NASA обеспокоился из-за общения Маска и Путина

Билл Нельсон / © NASA Во время интервью на Всемирном экономическом саммите Semafor Нельсону задали вопрос о статье издания Wall Street Journal, в которой говорилось, что Маск регулярно общался с Путиным в течение последних двух лет.
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