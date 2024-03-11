Казахстанская Polymetal закрыла сделку по продаже российского бизнеса

Казахстанская Polymetal International в понедельник, 11 марта, объявила , что закрыла сделку по продаже российского бизнеса, сконцентрированного на холдинге «Полиметалл», компании «Мангазея Плюс» (входит в группу «Мангазея» Сергея Ячункова).
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