Пятилетний ребенок погиб и еще 11 человек получили тяжелые ранения из-за удара украинских националистов по селу Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.
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