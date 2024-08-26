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Внимание, поспел Вороний глаз

Внимание, поспел Вороний глаз

﻿﻿Вести из леса Павел Глазков/У каждого существа есть пара. В августе в наших лесах созревает одно из самых ядовитых растений России (!) По внешнему виду ягоды гусиного глаза можно спутать с черникой или черникой.

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