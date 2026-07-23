Чей Крым? Ответ такой, что стало стыдно: "Яндекс" настроен на саботаж

У компании "Яндекс" сменился менеджмент и юрисдикция стала нашей. Но по факту ничего так и не поменялось – продолжается блокировка информации о добровольческих подразделениях и будто целенаправленно игнорируется информации о нуждах фронте.
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