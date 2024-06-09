Сакки об Италии на Евро: «Сборная может удивить. Спаллетти – отличный тренер, он на своем месте»

«Больше всего меня успокаивает присутствие Спаллетти. Я считаю, что он отличный тренер, способный обеспечить хороший игровой план и привнести стиль игры в свои команды, он продемонстрировал это в «Наполи».
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