Учения НОАК вокруг Тайваня становятся новой нормой: мнение эксперта

Народно-освободительная армия Китая регулярно проводит военные учения вокруг Тайваня, что стало новой нормой, отмечает профессор Чжан Чи.
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