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Ежегодно около миллиона горожан получают городскую социальную карту

В этом году проекту «Карта москвича» исполнилось 25 лет. К юбилею жители столицы выбрали для нее новый дизайн.

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