Участники «Белого июня» смогут подарить книги в сельские библиотеки Поморья

Акция Добролюбовки, которая пройдёт в рамках фестиваля, призвана помочь библиотекам Архангельской областиКаждый посетитель фестиваля будет иметь возможность не только приобрести увлекательные книги, но и принять участие в благотворительной инициативе — подарить их библиотекам Архангельской области.
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