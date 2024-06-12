Участники «Белого июня» смогут подарить книги в сельские библиотеки Поморья

Акция Добролюбовки, которая пройдёт в рамках фестиваля, призвана помочь библиотекам Архангельской областиКаждый посетитель фестиваля будет иметь возможность не только приобрести увлекательные книги, но и принять участие в благотворительной инициативе — подарить их библиотекам Архангельской области.