На территории Магаданской области продолжается акция «Сообщи, где торгуют смертью»

В Магаданской области продолжается акция «Сообщи, где торгуют смертью». Полицейские рассказывают молодежи о вреде потребления наркотиков, а также об ответственности, предусмотренной за их незаконный оборот.
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