Джо Байден бере участь у віртуальній нараді з губернаторами-демократами, Білий дім, 1 липня 2022 року Байден: демократам не вистачає голосів у Сенаті для скасування філібастера Президент пропонує відмовитися від філібастера – правила голосування в Сенаті, яке вимагає отримання кваліфікованої більшості для затвердження законопроектів Президент Джо Байден заявив у п'ятницю у бесіді з губернаторами-демократами, що […] Сообщение Байден: демократам не вистачає голосів у Сенаті для скасування філібастера появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.