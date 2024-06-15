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Андрей Ведищев о будущем Секулича в «Локомотиве-Кубань»: «Пока нет финального решения»

По словам президента краснодарцев, по данному вопросу пока не принято окончательное решение. – Что касается трансферов, продления контрактов, то мы будем планомерно действовать, не спешить и вдумчиво подходить к каждой фамилии.

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