Сальдо: В Херсонской области транспорт застрахуют от военных рисков

Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что предприниматели Херсонской области могут бесплатно застраховать транспорт и грузы от военных рисков в рамках продленной до 2026 года программы государственной поддержки по инициативе президента РФ Владимира Путина.
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