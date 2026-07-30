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Царьград

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Сальдо: В Херсонской области транспорт застрахуют от военных рисков

Сальдо: В Херсонской области транспорт застрахуют от военных рисков

Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что предприниматели Херсонской области могут бесплатно застраховать транспорт и грузы от военных рисков в рамках продленной до 2026 года программы государственной поддержки по инициативе президента РФ Владимира Путина.

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