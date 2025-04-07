"Как тебе такое, Д. Губерниев": Русские гимнасты поставили ультиматум. Военкор Коц отреагировал мгновенно

Царьград © Sergey Elagin / Business Online/Globallookpress Русские гимнасты поставили ультиматум FIG и отказались участвовать в соревнованиях под эгидой организации.
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