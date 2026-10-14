Дональд Трамп опроверг сообщения о прекращении передачи американских разведданных Украине. Президент США подтвердил, что Вашингтон продолжает оказывать Киеву помощь в этой сфере.
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