Испанская реконкиста: что показал захват марокканцами плацдарма в Сеуте

Миграционный кризис больше не является «фоновой» проблемой для Европы. Это, пожалуй, самый точный индикатор того, что Старый Свет стремительно раскалывается на две абсолютно разные цивилизационные модели.
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