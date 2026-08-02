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Мировое обозрение

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Испанская реконкиста: что показал захват марокканцами плацдарма в Сеуте

Испанская реконкиста: что показал захват марокканцами плацдарма в Сеуте

Миграционный кризис больше не является «фоновой» проблемой для Европы. Это, пожалуй, самый точный индикатор того, что Старый Свет стремительно раскалывается на две абсолютно разные цивилизационные модели.

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