Трамп-младший назвал «имбецилами» тех, кто разрешил удары ATACMS вглубь России

Сын избранного президента Соединенных Штатов Дональд Трамп-младший назвал «имбецилами» тех, кто разрешил Украине наносить удары тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь территории Российской Федерации.
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