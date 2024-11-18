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Трамп-младший назвал «имбецилами» тех, кто разрешил удары ATACMS вглубь России

Трамп-младший назвал «имбецилами» тех, кто разрешил удары ATACMS вглубь России

Сын избранного президента Соединенных Штатов Дональд Трамп-младший назвал «имбецилами» тех, кто разрешил Украине наносить удары тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь территории Российской Федерации.

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