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Россия с 1 января 2024 года стала председательницей в БРИКС

Россия с 1 января 2024 года стала председательницей в БРИКС

С 1 января 2024 года Россия начинает работу в БРИКС в качестве страны-председательницы. К организации присоединились сразу пять новых членов — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия, сообщило РИА «Новости».

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