Россия с 1 января 2024 года стала председательницей в БРИКС

С 1 января 2024 года Россия начинает работу в БРИКС в качестве страны-председательницы. К организации присоединились сразу пять новых членов — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия, сообщило РИА «Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии