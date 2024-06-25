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Экономист Чирков заявил, что санкции разрушают европейскую промышленность

Экономист Чирков заявил, что санкции разрушают европейскую промышленность

Евросоюз принял 14-й пакет санкций, но они в очередной раз очень слабо отразятся на России. Об этом радио «КП» рассказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков.

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