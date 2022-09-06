Нашествие языцев: как объединенная Европа 210 лет назад пыталась покорить Россию

Материал опубликован в июньском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». В ноябре 1941 года фельдмаршал Гюнтер фон Клюге, приветствуя лично прибывший в его распоряжение французский добровольческий полк (под французским знаменем!), вдохновлял новых подчиненных рассказами о том, как их предки и немцы в 1812 году «сражались бок о бок против общего врага».