Газета «Культура»

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Нашествие языцев: как объединенная Европа 210 лет назад пыталась покорить Россию

Нашествие языцев: как объединенная Европа 210 лет назад пыталась покорить Россию

Материал опубликован в июньском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». В ноябре 1941 года фельдмаршал Гюнтер фон Клюге, приветствуя лично прибывший в его распоряжение французский добровольческий полк (под французским знаменем!), вдохновлял новых подчиненных рассказами о том, как их предки и немцы в 1812 году «сражались бок о бок против общего врага».

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