«Она могла этого избежать, если бы выполнила одно условие», — в сети обсуждают, как Заворотнюк могла спасти свою жизнь

Анастасия Заворотнюк ушла очень рано, оставив 3 детей, супруга и пожилую маму. Близкие еще долго не смогут оправиться от шока, который им пришлось пережить за последние 5 лет, а больше публика сожалеет о том, что маленькая Мила, увы, привыкла к страшным реалиям, ведь росла с первых дней с ощущением того, что у мамы есть проблемы со здоровьем.