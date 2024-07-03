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  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
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    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...
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«Она могла этого избежать, если бы выполнила одно условие», — в сети обсуждают, как Заворотнюк могла спасти свою жизнь

«Она могла этого избежать, если бы выполнила одно условие», — в сети обсуждают, как Заворотнюк могла спасти свою жизнь

Анастасия Заворотнюк ушла очень рано, оставив 3 детей, супруга и пожилую маму. Близкие еще долго не смогут оправиться от шока, который им пришлось пережить за последние 5 лет, а больше публика сожалеет о том, что маленькая Мила, увы, привыкла к страшным реалиям, ведь росла с первых дней с ощущением того, что у мамы есть проблемы со здоровьем.

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