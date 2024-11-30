Сергей Стрелецкий 29 ноября 2024 г. Как известно, Украина всегда славилась своими чернозёмами. По оценкам украинских экспертов, в домайданнные времена здесь было сконцентрировано до 25 процентов мировых запасов чернозёмов.
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