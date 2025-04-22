Глава забайкальского села обвиняется в хищении 6,8 миллионов рублей при ремонте дороги

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении главы сельского поселения «Верхнехилинское» Алексея Золотухина, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.
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